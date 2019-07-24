Как заменили первый герб Нижнего Тагила и почему наследники Демидовых были против

Первый герб утвердил Нижнетагильский горисполком. На щите расположено малахитовое поле — каменный цветок с лепестками в форме гор и древней горняцкой поисковой лозы. Этот элемент показывал богатство тагильской земли и горнорудную промышленность. Композиция элементов в центре также символизировала металлургию, машиностроение и химию, а силуэт соболя это дань уважения товарному знаку качества знаменитого на весь мир тагильской марке «железа». По замыслу он должен был отразить индустриальность города и его богатое прошлое.

Фото: wikipedia.org

Однако, как объяснил TagilCity.ru член комиссии по символам Свердловской области Александр Грефенштейн, прошлый герб по сути им не является, поскольку составлен не по правилам геральдики «в соответствии с определенными нормами на данной территории и в данное время». По его словам, это же касается большинства гербов советского периода: они похожи на гербы, но правила геральдики нарушают. Отметим, что Грефенштейн также является автором герба Екатеринбурга, Тобольска, Выборга и ещё по меньшей мере двух десятков российских городов.

Эмблема советского периода не являлась гербом ни по формальным, ни по русскогеральдическим признакам. В герб не могут быть включены надписи, конкретные исторические личности, и любые технологические новшества, появившиеся после 1846 года. Иногда, конечно, есть исключения, но это большая редкость,говорит художник.

В 2005 году администрация Нижнего Тагила обратилась в Геральдический совет с просьбой разработать новый герб города, который соответствовал бы всем нормам. Для выполнения этой работы выбрали Александра Грефенштейна. За основу он взял гербовую печать Выйского горного училища. Из-за этого, вспоминает Грефенштейн, возникли возражения со стороны потомков Демидовых, которые сочли, что использование их фамильной эмблемы является узурпацией. Однако геральдический совет постановил, что наследие Демидовых слишком важно для Нижнего Тагила, что подтверждает заведующий историческим отделом музея «Горнозаводской Урал» Сергей Старков.

герб Нижнего Тагила Фото: wikipedia.org

За основу взята печать Нижнетагильского завода, которая также является родовым гербом Демидовых. Такой выбор показывает значимость наследия Демидовых. Также герб и печать обладают огромной символичностью, например, венок символ доблести, а пурпурный цвет традиционно цвет величия. Всё это идёт от Демидовских времен. Когда этот герб был принят, хотели показать преемственность Тагилом Демидовского наследия,говорит Старков.

Александр Грефенштейн кратко объяснил процесс согласования гербов. Сначала на основании требований муниципалитета создаются эскизы, обычно даётся несколько разных линеек развития герба. У Нижнего Тагила их было, говорит Грефенштейн, около шести. Конечный вариант обсуждается на заседании думы, где могут вноситься предложения — по словам художника, иногда весьма нелепые.

Разработка герба на данный момент не является объектом чистого творчества, это продукт компромисса, поскольку герб принимает законодательный орган конкретного муниципалитета, где, например, могут заявить: «Мы не хотим исландский синий флаг, сделайте зелёный». Бывает и такое,рассказывает художник.

После обсуждения в думе проект согласовывают в геральдическом совете и отправляют в муниципалитет, а после в совет при президенте России. Для регистрации герб должны одобрить на всех уровнях. Нынешний герб Нижнего Тагила был утверждён 27 июня 2006 года. Его цвет сейчас тёмно-красный, однако, согласно официальному описанию, он должен быть пурпурным. Как объяснил автор, в современной российской геральдике не зафиксированы конкретные оттенки цветов, но пурпурный может изображаться в диапазоне от светло-лилового до малинового.

Один из вариантов герба, разработанный Александром Грефенштейном Фото: сайт "Геральдика сегодня"

В случае с Тагилом такой оттенок был выбран для ассоциации со стандартной окраской железнодорожных вагонов. если бы этот герб был разработан в Английской юрисдикции, то его цвет назывался бы кроваво-красным, но в российской геральдике такого описания нет,

Оценить тагильский герб взялся бренд-дизайн директор рекламного агенства «Восход» Владислав Деревянных. При этом он подчеркнул, что будучи дизайнером, может оценить лишь качество изображения.

К отрисовке у меня замечаний нет, герб визуализирован в 100 раз качественней, чем, к примеру, герб Екатеринбургазаявил дизайнер.

Также Деревянных отметил, что ему нравится герб Нижнего Тагила, утверждённый в 70-х.