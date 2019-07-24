Координатор штаба Навального в Екатеринбурге покидает свой пост

Я в штабе 2,5 года, чуть больше года я координатор. И возникла не то чтобы усталость, просто, когда ты погружен в одну ситуацию, то теряешь возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Я буду дорабатывать столько, сколько нужно, пока человек не найдется. А я уверен, что в нашем активном городе найдется человек, который привнесет новое видение и энтузиазм, сказал Кузьминых.