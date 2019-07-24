Координатор штаба Навального в Екатеринбурге покидает свой пост
Координатор штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых покидает свой пост, сообщает издание Znak.
По словам Кузьминых, ему захотелось перемен, помимо этого, возникло желание провести ротацию кадров. Окончательно уходить из штаба он не намерен, после месяца отдыха хочет снова приступить к работе.
Я в штабе 2,5 года, чуть больше года я координатор. И возникла не то чтобы усталость, просто, когда ты погружен в одну ситуацию, то теряешь возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Я буду дорабатывать столько, сколько нужно, пока человек не найдется. А я уверен, что в нашем активном городе найдется человек, который привнесет новое видение и энтузиазм, сказал Кузьминых.
На сайте штаба Навального объявлен конкурс на пост нового координатора. В заявке говорится, что кандидат должен уметь составлять план работы, обучать и обучаться, руководить небольшим коллективом, разбираться в продвижении видеоконтента. Также координатор должен иметь высшее образование, быть стрессоустойчивым и идейным, а также иметь «способность спокойно и философски относиться к житейским неурядицам вроде обысков в офисе, общая непугливость полиции, ФСБ, ФСКН, РКН, РСДРП, прокуратуры, мэрии и прочих государственных органов».