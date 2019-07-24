На Урале назначен новый командир танковой дивизии

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Новым командиром уральской танковой дивизии стал генерал-майор Виталий Герасимов, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
42-летний Виталий Герасимов в 1999 году окончил Казанский филиал Челябинского танкового института. С 2017 года был начальником кафедры тактики Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковой академии ВС РФ» и слушателем военной академии Генерального штаба ВС РФ.
Награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За заслуги перед Отечеством» второй и четвертой степени, ведомственными медалями. Выполнял боевые задачи на территории Сирии.
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