На Урале назначен новый командир танковой дивизии

42-летний Виталий Герасимов в 1999 году окончил Казанский филиал Челябинского танкового института. С 2017 года был начальником кафедры тактики Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковой академии ВС РФ» и слушателем военной академии Генерального штаба ВС РФ.