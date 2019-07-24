Новый закон обяжет компании закладывать средства на ликвидацию экоущерба

Помимо этого, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова убеждена, что следует ввести госпрограмму по рекультивации территории предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает экологическая катастрофа.

Риски экологической катастрофы в области появились из-за «Усольехимпрома» - завода, производившего хлор и другие виды химических веществ. В 2017 году предприятие было признано банкротом, его собственники пропали, оставив на полуразрушенной заброшенной территории баки с опасным содержимым. Скважины, из которых ранее выбрали солевой раствор, заполнили нефтяными отходами. Если они попадут в реку Ангару, протекающую рядом, вся вода в ней окажется зараженной, сообщают «Новые известия».

«Ситуация требует от нас принятия быстрых решений. Мы обратились к правительству и попросили разработать госпрограмму по рекультивации территории «Усольехимпрома». В связи с тем, что этот случай столь безответственного поведения владельца не единичный, к разрешению проблемы нужно подходить комплексно. Нельзя давать разрешения на деятельность опасным предприятиям без создания ими резерва средств на будущее устранение негативных последствий», - сказала Светлана Радионова.

Если такой закон будет принят, он закрепит за владельцами обязанность по рекультивации. Документ коснется всех предприятий-природопользователей, ведущих коммерческую деятельность.

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что владелец после того, как компания перестает приносить прибыль, переоформляет объект в фирму-однодневку и исчезает. И подобных объектов по всей РФ огромное количество. Возле них портится почва, уничтожаются леса, загрязняется водоносный горизонт.

«Я убеждена, что такие объекты должны передаваться в использование с финансовыми гарантиями. Коммерческие риски обучают просчитывать в любом финансовом институте. Должен быть создан механизм страхования, либо резервирования средств, которые пустят на устранение последствий от причинения урона окружающей среде», - пояснила руководитель ведомства.

Помимо проработки закона, Росприроднадзор в сейчас проверяет все лицензии на добычу полезных ископаемых. Следует подчеркнуть, что часто такого рода лицензии оформляют, но после разработки не ведутся. Это наносит существенный вред: полезные ископаемые не вовлекаются в оборот, но создается новых рабочих мест. Владелец спустя 2-3 года может продлить сроки действия лицензии, и эта история повторяется многократно.