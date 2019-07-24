«Россети» готовы принять подмосковных дачников на баланс

В частности, Ливинский и Воробьев уделили внимание вопросу передачи сетевой структуры СНТ и коттеджных поселков на баланс компании «Россети Московский регион». После объединения активов в садовых товариществах значительно уменьшится количество нарушений в сетях, которые могут привести к подаче электроэнергии. Кроме того, это ощутимо позволит улучшить качество снабжения потребителей Подмосковья.

Сегодня уже более двух тысяч СНТ региона перевели свои сетевые активы на баланс «Россети Московский регион». Ливинский рассказал о прилагаемых энергетиками усилиях для того, чтобы эффективно провести модернизацию и строительство новых центров питания. Они позволят создать в Московской области ощутимый профицит мощности, пишет издание «Новые известия».

Гендиректор энергетической компании рассказал о перспективах подключения новых объектов. Так, по словам Ливинского, подключение новых объектов позволит развивать инфраструктуру, которая, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест.

За последние пять лет к электросетям дочерней компании «Россети» в Подмосковье подключили более 280 тысяч объектов до 15 кВт, общая мощность которых превышает три тысячи МВт.

Отмечается, что по итогам прошедшего осенне-зимнего периода в сетях не было зафиксировано нарушений, которые могли бы привести к перебоями в подаче электричества. Ливинский доложил о текущей подготовке к будущему зимнему периоду. Он рассказал Воробьеву об объектах, которые взяты под усиленный контроль энергетиков, а также о тех работах, которые находятся под пристальным вниманием оперативного персонала в рамках реализации ремонтной программы.