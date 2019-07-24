Суд прекратил банкротство компании свердловского депутата Серебренникова

Долг внесла директор ГК «Радуга» Анна Клименко. Погасить долг хотел и сам депутат, однако Клименко обратилась в суд первой, поэтому ее ходатайство было удовлетворено.

Напомним, ГК «Радуга» была признана банкротом в апреле этого года, из-за чего свердловский арбитраж арестовал недвижимость и транспорт организации. Помимо этого, под арестом оказались доли Серебренникова и Клименко.