Суд прекратил банкротство компании свердловского депутата Серебренникова
Сегодня, 14:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подконтрольное депутату Заксобрания региона Александру Серебренникову ООО «Группа компаний «Радуга» выплатило долг в 175 млн рублей, в связи с чем суд прекратил банкротство организации, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Долг внесла директор ГК «Радуга» Анна Клименко. Погасить долг хотел и сам депутат, однако Клименко обратилась в суд первой, поэтому ее ходатайство было удовлетворено.
Напомним, ГК «Радуга» была признана банкротом в апреле этого года, из-за чего свердловский арбитраж арестовал недвижимость и транспорт организации. Помимо этого, под арестом оказались доли Серебренникова и Клименко.
Инициатором банкротства стал совладелец «Атриум Палас Отель» Владимир Титов, который сейчас проходит аналогичную процедуру.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей