Свердловский угрозыск возглавит Марс Канашев

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В Екатеринбург возвращается полковник полиции Марс Канашев, который возглавит управление уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области после Александра Мазаева, сообщает «АиФ-Урал».
Сейчас Канашев служит в главке Ульяновской области, после выхода Мазаева на пенсию он возглавит свердловское управление МВД.
Марс Канашев служил в свердловском МВД, но после смены начальства в 2011 году покинул область.
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