В Госдуму внесли законопроект о пользовании электронной почтой

Инициативу сенаторы объяснили борьбой с терроризмом. Согласно законопроекту, сервисы электронной почты должны идентифицировать своих пользователей по номеру телефона, по требованию федерального органа ограничить возможность отправки и получения сообщений, обеспечить возможность отказа пользователей от получения сообщений. Также в проект внесли требование обеспечить конфиденциальность передаваемых сообщений, в настоящий момент данный пункт не закреплен в законе.

Как именно сервисы будут реализовать данные требования, не указано. Правки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» должны вступить в силу с 2020 года.