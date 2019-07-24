В Нижнем Тагиле прошел пятый автоквест от ЕВРАЗа

В этот раз мероприятие собрало рекордное количество участников: 30 команд из Нижнего Тагила и Качканара. Игроки должны были находить правильный ответы на вопросы, связанные с металлургией и историе города, и быстрее всех приехать к загаданным объектам. Занявшая первое место команда «Масад» справилась за 1 час 39 минут. На втором месте оказалась команда «Кубик Рубика», на третьем — «Выкрутасы-НТ».