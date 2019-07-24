В Нижнем Тагиле прошел пятый автоквест от ЕВРАЗа
20 июля в Нижнем Тагиле состоялся пятый юбилейный автоквест «ЕВРАЗ: Летняя гонка — 2019». Главный приз в 25 тысяч рублей выиграла тагильская команда.
В этот раз мероприятие собрало рекордное количество участников: 30 команд из Нижнего Тагила и Качканара. Игроки должны были находить правильный ответы на вопросы, связанные с металлургией и историе города, и быстрее всех приехать к загаданным объектам. Занявшая первое место команда «Масад» справилась за 1 час 39 минут. На втором месте оказалась команда «Кубик Рубика», на третьем — «Выкрутасы-НТ».
Победители и остальные участники получили призы от ЕВРАЗ и других спонсоров: «Ростелеком», официальные дилеры Mazda и Skoda в Нижнем Тагиле и банк «Нейва». Подарки участникам предоставили парк-отель «Лесная», гриль-бар «Маринад», электронный дискаунтер «Ситилинк», спорткомплекс «Гора Белая», музыкальная студия «Серебряные струны», сырная лавка «Есть сыр», бар «Гора», ресторан «Голодная панда», ООО «Нижнетагильский холодильник», стритфуд «Вкус улиц», соляная пещера «Круиз», магазин цветов «33 тюльпана» и батутный парк «Атмосфера».