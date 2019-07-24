В Нижнем Тагиле пройдет первая приемка дорог после ремонта в рамках БКАД

Приемка некоторых объектов запланирована к 297-летию города — 10 августа. В настоящий момент практически завершен ремонт 17 тысяч кв. м дорог на улицах Басова, Хвойная, Азовская и Товарный двор. Заканчиваются работы на улицах Челюскинцев и Гагарина. Ко дню города дорожники планируют уложить слои асфальта на улице Челюскинцев.

По графику идет ремонт дорог на улице Жуковского, на участке улиц Береговая-Краснокаменская — Пархоменко. Продолжаются работы на улицах Учительской, Ломоносова, Кулибина, Крымской, Металлургов и на нескольких участках Северного шоссе.

Для мониторинга качества асфальта производится вырубка образцов. Их направляют в испытательный центр «УралДорНИИ» в Екатеринбург, где проверяют степень уплотнения песчаного основания дорог и толщину слоев дорожного покрытия, а также проводят испытания стройматериалов на соответствие требованиям.