Врач из Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов

В ноябре врач отправится в Москву, где преподаватели-эксперты Национального онкологического центра Токио проведут обучение. Отбор в школу пройдут лишь 40 российских врачей.

В больнице № 40 эндоскопические методики стали использовать еще в начале 70-х годов прошлого века; в 1974 году на базе медучреждения был создан эндоскопический центр, где обучение прошли все эндоскописты города.