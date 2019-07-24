Врач из Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов
Сегодня, 14:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге врач отделения лучевой диагностики клинической больницы № 40 Олег Коробейников вошел в пятерку лучших эндоскопистов. В числе 40 россиян он пройдет обучение в Японской школе эндоскопии, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
В ноябре врач отправится в Москву, где преподаватели-эксперты Национального онкологического центра Токио проведут обучение. Отбор в школу пройдут лишь 40 российских врачей.
В больнице № 40 эндоскопические методики стали использовать еще в начале 70-х годов прошлого века; в 1974 году на базе медучреждения был создан эндоскопический центр, где обучение прошли все эндоскописты города.
Эндоскопия — это способ осмотра внутренних органов с помощью введения эндоскопа через естественные пути или путем проколов.
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