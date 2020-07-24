В преддверии профессионального праздника - Дня сотрудников органов следствия России журналист TagilCity.ru встретился со старшим следователем Дзержинского района в Нижнем Тагиле. Павел Альферович рассказал о трудовых буднях, сложностях в работе и о том, как все началось.

Как давно в профессии?

На должность я назначен приказом еще в июне 2010 года. Чистый стаж составляет более десяти лет. Работал в различных местах. Сначала был следователем в Тавде, затем занимал должность старшего следователя. С 2015 года работаю старшим следователем в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе.

Почему именно следователь?

До назначения на должность я учился в Уральской государственной юридической академии в Екатеринбурге. На 4-м курсе у нас был выбор специалитета. Выбрал «следственную деятельность» и обучался четвертый и пятый курс уже по этом профилю. Соответственно, там были дополнительные предметы, необходимые в дальнейшей работе. Во время учебы, как раз на 4-5-х курсах, мы проходили ознакомительную и производственную практику. И вот, с этого момента, когда начал проходить практику в следственном отделе Екатеринбурга, работа увлекла, заинтересовала, поэтому решил связать свою дальнейшую жизнь, профессиональную деятельность именно с ней. В данном случае был даже общественным помощником в следственном отделе по расследованию особо важных дел.

Вы считаете, что сделали правильный выбор?

Поскольку уже работаю больше 10 лет, оглядываясь назад, считаю, что не прогадал. Работа мне нравится.

И не было желания уйти в другую сферу, изменить ориентир?

В настоящее время даже таких мыслей нет, на самом деле. Работа полностью устраивает, она нравится. Нельзя сказать, что она с течением времени надоедает или становится неинтересной. Мы расследуем разные категории уголовных дел, рассматриваем разные материалы. То есть, каждый конкретный материал проверки или уголовное дело — это отдельно взятая жизненная ситуация. Они друг на друга не похожи, поэтому все время в каждом новом материале и деле есть свой интерес.

Каким характером должен обладать следователь? Что важно уметь?

Необходимо иметь соответствующий багаж знаний, обладать усидчивостью, иметь способность ориентироваться в стрессовых ситуациях, принимать грамотные и быстрые решения, поскольку работа обязывает к этому. Каждую минуту необходимо принимать какие-то решения. То есть, для этого человеку надо, как минимум, чтобы работа приносила удовольствие. Все-таки считаю это главное.

С чего начинается рабочий день?

Обычно начинается в 9 утра, но приезжаем мы на работу, конечно, раньше. В большинстве случаев рабочий день начинается с оперативного совещания при руководителе Следственного отдела в ходе которого мы докладываем о ходе рассмотрения материалов проверок, состоянии уголовных дел. Руководитель нас выслушивает, дает конкретные указания, уточняет информацию. От части на оперативном совещании проходит планирование будущего рабочего дня или недели, например. А после, всегда на рабочий день у следователя имеются планы, которые необходимо выполнить — вызваны люди на допросы и для проведения иных следственных действий, как свидетели, так и обвиняемые. По времени их распределяешь в течение дня и проводишь, при этом есть такие появляющиеся планы в ходе работы, не предусмотренные заранее. Время всегда остается между намеченными целями, и в эти периоды тоже проводишь, например, планирование на следующий день, вызываешь людей, решаешь какие-то задачи, которые появились сиюминутно и необходимо принять решение. Так у нас проходит день. Нельзя сказать, что они похожи друг на друга. С одной стороны, может, действительно похожи. В основном — это общение с людьми, проведение следственных действий. Помимо этого, есть и много рутинной работы: с документами, осмотр различных предметов и документов, изъятых в ходе предварительного следствия, изучение их, ведение аналитической работы по изученным материалам.

Много дел в работе?

В настоящих реалиях в производстве следователей навскидку от 4 до 6 уголовных дел и от 10 до 15 материалов проверки. Но у каждого материала проверки и уголовного дела есть свои процессуальные сроки, которые мы соблюдаем. То есть, материалы проверок надо разрешить в установленные законом сроки: 3, 10 или 30 суток, по истечению которых выносится решение. После чего в производство поступают новые материалы. Руководитель следит и распределят нагрузку между следователями отдела. Уголовные дела также не задерживаются. Перед нами поставлена задача оперативно и качественно расследовать уголовные дела, не допускать нарушения установленного срока в два месяца. По окончанию расследования одного дела, руководитель поручают следователю расследовать новое дело и уже по новому делу повторяется процедура.

Какое-то уголовное дело запомнилось из практики?

На самом деле много за такой период работы можно вспомнить случаев. Это общение с людьми, и всегда они интересны. Бывают разного рода бытовые преступления, которые сильно распространены и однотипны. Но можно выделить конкретно, что сейчас может быть интересно: в настоящее время мною заканчивается расследование уголовного дела по обвинению мужчины 1984 года рождения, который проживал в Нижнем Тагиле и в апреле текущего года совершил преступление в отношении молодой девушки. Именно: совершил изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия. В данном случае преступление было квалифицированным, поскольку при совершении преступлений обвиняемый угрожал убийством потерпевшей.

Почему отметили именно это дело?

Уголовные дела о преступлениях против половой неприкосновенности находятся в компетенции Следственного комитета. В данном случае это произошло на территории Дзержинского района, носило дерзкий и вопиющий характер, тем самым и выбивается из ряда других преступлений подобного рода. Действительно, события были таковы, что потерпевшая возвращалась из магазина рано утром домой, зашла в подъезд, мужчина (обвиняемый), увидев ее, проследовал за ней в подъезд, где напал на нее, угрожал убийством, и применяя физическую силу, вывел ее из подъезда, удерживая за волосы, провел по улице, в соседний квартал, где завел в свою квартиру и совершил преступление. Потерпевшую и обвиняемого ничто до совершения преступления не связывало, ранее они не были знакомы. Он был в состоянии алкогольного опьянения, напал в светлое время суток. Обычно люди в такое время уже идут на работу.

И даже никто не помог?

Было раннее утро, шестой час. У нас имелись доказательства, мы просматривали записи с камер видеонаблюдения. Видно, что люди проходили по улице, но конкретно в тот промежуток времени, когда обвиняемый вел потерпевшую с места нападения до своей квартиры, прохожих на улице не оказалось. Потерпевшая была сильно напугана высказанной угрозой, и оказать сопротивление не могла. Обвиняемый вину по уголовному делу не признает. В ходе предварительного следствия мы собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение. В настоящее время данное дело мы направляем в прокуратуру Дзержинского района для утверждения обвинительного заключения. Считаем, что уголовное дело расследовано качественно и полно. Поскольку ничего не связывало потерпевшую и обвиняемого, можно еще отметить, что преступление совершено в условиях неочевидности. На первоначальном этапе мы грамотно сработали совместно с оперативными сотрудниками отдела полиции № 17. То есть, в тот же день, когда потерпевшая обратилась с заявлением, удалось установить личность обвиняемого, задержать его, в настоящее время он находится под стражей.

Как себя чувствует потерпевшая сейчас?

С потерпевшей мы несколько раз встречались. Проводились разного рода следственные действия с ее участием – допросы, проводили проверку ее показаний на месте. Она, как потерпевшая, имеет значительное количество прав. Она ознакомилась с заключениями экспертов по делу, с материалами уголовного дела. В совершенном преступлении ей были причинены телесные повреждения, но хорошо, что в итоге вред здоровью не был причинен. Сейчас она не опасается за себя и за свою жизнь, поскольку знает, что обвиняемый уже находится под стражей, и ему грозит наказание в виде лишения свободы на длительный срок — до 10 лет по каждому из составов.

Какого вам общаться с насильниками, преступниками, ведь после нужно оперативно переключиться на другие дела, не думать о плохом. Что помогает?

В целом в общении, в том числе с обвиняемыми, подозреваемыми, людьми, которые совершают разного рода преступления, следователь не может как-то эмоционально себя развязывать и судить человека. Следователь — это именно должность, это его работа. Он должен провести необходимое следственное действие, невзирая на то, что человек совершил, и при каких обстоятельствах. Необходимо собрать доказательную базу, качественно отработать. Конечно, это, наверное, сложно, но предъявляются к нам такие требования. Мы их выполняем. Работа — работой, а домой, конечно, мы возвращаемся, хоть и поздно, но главное что дома ждут. Обязательно отключаемся, переключаемся от работы, стараемся отдохнуть.

Не смешиваете работу и дом?

Есть у нас тайна следственная. Что-то мы даже своим близким не можем рассказать. А общее, свое отношение к работе, конечно, делимся: удалось-не удалось что-то сделать по делу, все ли хорошо идет. Конечно, поддержка есть от близких людей. А смешивать именно работу и личную жизнь неправильно, надо переключаться обязательно.

Были случаи, когда не удалось раскрыть преступление, и это гложет длительное время?

Конкретно в моем производстве такие дела не находились. Но сейчас, наверное, не секрет, что касательно жителей Дзержинского района всем известен случай: в 2018 году было совершено двойное убийство матери и девочки. В настоящее время ведется следствие, обвиняемый разыскивается. Дело было передано на расследование в отдел по расследованию особо важных дел в Екатеринбург. Все мы интересуемся этим делом. Действительно, есть такие переживания, что такое зверское преступление в настоящий момент остается не раскрытым. Но при этом могу действительно заверить, что эти дела находятся на самом высоком контроле, и по ним проводится значительное количество следственных действий. В итоге уверен, что они дадут свой результат. Будет соблюден главный принцип — неотвратимость наказания. Виновный будет найден и в законном порядке привлечен к уголовной ответственности.

Работаете в постоянном режиме 5/2?

В следственном деле сейчас работают 4 следователя, помимо разрешения уголовных дел и материалов мы осуществляем круглосуточные дежурства. В нашем конкретно отделе дежурство проходит по неделе с понедельника по понедельник. Что это означает? Любое сообщение о преступлении, которое подведомственно именно следователям Следственного комитета: это может быть убийство, изнасилование, иные преступления. Следователь выезжает в составе оперативной группы на место преступления, проводятся неотложные следственные действия. Вот такой еще есть формат работы, когда в любое время нам могут позвонить и мы будем работать.

Что больше всего интересно в работе?

Может, как-то по-детски звучит, но устраивался на работу, чтобы добиться справедливости. Если преступление совершено, человек должен понести наказание. Главное, чтобы было все справедливо, от этого, можно сказать, и получаем удовлетворение от работы. Расследуем, доводим до конца, и человек, который совершил преступление, в итоге предстает перед судом, несет соразмерное своему деянию наказание. Как результат работы, мы это видим, и нас он подбадривает. Ведь это важно для общественности.

Фото: tagilcity.ru

Как будете отмечать День следователя 25 июля?

Выпадает на выходной день. Каких-то особых планов мы не строим, собираемся провести праздник в нерабочее время в кругу семьи. А насчет того, что с коллективом, то руководитель нас, конечно, соберет, может быть в пятницу, до праздника, или непосредственно после будет торжественное оперативное совещание, где нас поздравят. Думаю, да.

Что хотели бы пожелать нашим читателям?