Куйвашев разрешил провести марафон «Европа-Азия» с несколькими тысячами участников

Собеседник издания отмечает, что вчера Куйвашев подписал распоряжение о проведении марафона, на котором ожидается порядка четырех с половиной тысяч участников.

Однако, по словам Уткина, в этом году марафон будет проводиться без зрителей, а участникам придется заходить на площадку по специальным браслетам с номером.

Отмечается, что в этом году, в следствие пандемии коронавируса, на входе спортсменов будут ожидать волонтеры с бесконтактными термометрами и санитайзерами.

Также вместо пластиковых стаканов с водой участникам марафона выдадут бутылки, а на финише они получат индивидуальные пакеты с питанием и запакованную медаль.