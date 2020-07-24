Куйвашев разрешил провести марафон «Европа-Азия» с несколькими тысячами участников
Губернатор Свердловской области дал официальное разрешение на проведение в Екатеринбурге марафон «Европа — Азия», сообщает E1.RU со ссылкой на директора мероприятия Андрея Уткина.
Собеседник издания отмечает, что вчера Куйвашев подписал распоряжение о проведении марафона, на котором ожидается порядка четырех с половиной тысяч участников.
Однако, по словам Уткина, в этом году марафон будет проводиться без зрителей, а участникам придется заходить на площадку по специальным браслетам с номером.
Отмечается, что в этом году, в следствие пандемии коронавируса, на входе спортсменов будут ожидать волонтеры с бесконтактными термометрами и санитайзерами.
Также вместо пластиковых стаканов с водой участникам марафона выдадут бутылки, а на финише они получат индивидуальные пакеты с питанием и запакованную медаль.
Напомним, в прошлом году, по итогам марафона, шесть участников соревнования были доставлены в городские больницы Екатеринбурга.