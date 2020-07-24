Куйвашев рассказал о числе детей-сирот, получивших квартиры с начала 2020 года
Сегодня, 21:11ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал о том, что в 2020 году жилье получили 422 ребенка-сироты.
По словам губернатора, до конца текущего года обладателями новых квартир станут еще 320 сирот. На покупку жилья было выделено 1 млрд 256 млн рублей. Из них 256 млн рублей из федерального бюджета, 1 млрд рублей – из регионального.
Куйвашев подчеркнул, что пандемия не повлияла на выделение жилья сиротам. Дома для этой категории граждан строятся в столице Урала, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Серове, Каменске-Уральском, Шале и посёлке Новоасбесте.
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