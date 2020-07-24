Муфтия РТ возмутил запрет на ношение хиджаба в екатеринбургском медколледже

Девушке не разрешили надевать медицинскую шапочку поверх платка, так как внешний вид студента является основой имиджа колледжа и медицинского работника, студенты должны учесть культурные и психологические особенности даже самых консервативных пациентов, а также имидж студента не должен нарушать психологический комфорт пациента. Это все является внутренними правилами колледжа.

Самигуллина подобные заявления возмутили.

Как хиджаб студентки портит имидж учебного заведения? Под консервативными пациентами подразумеваются, видимо, исламофобы? Каким образом медик в хиджабе причиняет психологический дискомфорт пациентам? И самое главное: если даже в Конституции РФ есть упоминание о Боге, то насколько правомерны внутренние уставы и приказы, запрещающие студенткам ношение хиджаба? , вопрошает глава ДУМ РТ.

Муфтий объяснил, что «светский» это не то же самое, что и «атеистический». Слово предполагает уважение к любому вероисповеданию. Он посетовал на то, что в нынешнее время мусульманам приходится через суд добиваться ношения хиджаба во время учебы.