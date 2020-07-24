На прощание со свердловским министром АПК придет все региональное правительство

По данным источников издания, на церемонии прощания с покойным чиновником ожидается присутствие губернатора области Евгения Куйвашева со своими заместителями, а также министров, которые не находятся в отпусках и не болеют. Все участники церемонии должны будут соблюдать все предписанные санитарные нормы защиты с целью избежания инфицирования коронавирусом.