На прощание со свердловским министром АПК придет все региональное правительство
Сегодня, 09:35ОбществоФото: сайт Министерства агро-промышленного комплекса Свердловской области
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На церемонии прощания с главой министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым будут присутствовать большинство членов областного правительства, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Коронавирус
По данным источников издания, на церемонии прощания с покойным чиновником ожидается присутствие губернатора области Евгения Куйвашева со своими заместителями, а также министров, которые не находятся в отпусках и не болеют. Все участники церемонии должны будут соблюдать все предписанные санитарные нормы защиты с целью избежания инфицирования коронавирусом.
Напомним, ранее сообщалось, что 22 июля региональный министр АПК Дмитрий Дегтярев скончался от новой коронавирусной инфекции в городской больнице № 40 Екатеринбурга.
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