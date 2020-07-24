Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана отрицающего коронавирус Сергия

Церковный трибунал установил наличие клеветы и лжи в публичных выступлениях Сергия (Романова), а также нарушал запрет митрополита Кирилла на богослужения.

Более того, Романов в 2001 году не сообщил иерарху при постановлении в сан о судимости за убийство.