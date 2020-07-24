Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана отрицающего коронавирус Сергия
Сегодня, 13:42ОбществоФото: скриншот видео с канала на YouTube Всеволода Могучева
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда епархии Екатеринбурга о лишении Сергия (Романова) священного сана настоятеля Среднеуральского женского монастыря, сообщается на сайте московского патриархата.
Сюжеты: Коронавирус
Церковный трибунал установил наличие клеветы и лжи в публичных выступлениях Сергия (Романова), а также нарушал запрет митрополита Кирилла на богослужения.
Более того, Романов в 2001 году не сообщил иерарху при постановлении в сан о судимости за убийство.
Напомним, ранее, седьмого июля мирской суд Верхней Пышмы признал отца Сергия виновным в распространении в сети «Интернет» заведомо недостоверной информации за отрицание существования короновирусной инфекции нового типа. Тогда ему назначили административный штраф в размере 90 тысяч рублей. Затем 20 июля суд вынес решение оштрафовать Романова за разжигание ненависти и вражды на 18 тысяч рублей.
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