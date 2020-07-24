Руководитель офиса президента Украины Ермак должен миллионы олигархам Фридману и Хану

У Андрея Ермака с Альфа-Банком довольно теплые отношения. Эта финансовая структура, принадлежащая двум российским бизнесменам, выдала Ермаку очень выгодный ипотечный кредит. Мало того, что под ничтожный процент, так еще и на срок, превышающий 50 лет. Таких условий в современных банках не предлагают никому, пишет lenta.ru. Отсюда можно сделать вывод, что в 2006 году эта квартира стала очень дорогим подарком от Альфа-Банка будущему главе ОП.

Еще один интересный момент: квартира стоимостью почти в $1 млн, полученная чиновником на очень выгодных условиях, не интересует украинское агентство по вопросам предотвращения коррупции. Между тем, когда еще один известный на Украине политик - Олег Ляшко - выиграл в лотерею, к нему представители ведомства пришли практически сразу.

Впрочем, долги – это еще не все скандальные эпизоды из жизни руководителя ОП. В марте его младший брат Денис Ермак был снят на видео, в то время как он предлагал помочь занять хлебную должность за солидное вознаграждение. Запись эту обнародовал депутат от пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Гео Лерос.

Тогда президент Зеленский встал на защиту братьев и назвал представителя своей партии аферистом. В ответ на это Лерос опубликовал в соцсетях довольно большой список предприятий. Он заявил, что через них начальник налоговой службы Украины Алексей Любченко перевел структурам, которые якобы связывают с Андреем Ермаком, 15 млрд гривен. Причем эта колоссальная сумма была переведена всего за пару месяцев.

Кроме этого нардеп назвал Ермака амбициозным человеком, находящимся не на своем месте. «Он лезет в международную политику, пытается влиять на парламент, на кадровые назначения... Он пытается быть первым человеком в государстве. Такие у него амбиции», – сказал Лерос.

Что и говорить, амбиции у главы офиса президента Украины действительно можно назвать серьезными. К тому же у него есть сильный админресурс, помогающий добиваться своих целей, а также способность и возможности влиять на людей. Однако это не мешает Андрею Ермаку ходить в должниках не только у банков, но и у коммунальщиков. Возникает вопрос: «Способен ли такой человек улучшить отношения между Украиной и Россией?».

Частично на данный вопрос ответил глава аналитического департамента инвестиционной компании AMarkets Артем Деев: «То, что структуры Михаила Фридмана и Германа Хана таким образом спонсируют достаточно заметную политическую фигуру, демонстрирует тесные связи между двумя странами. У крупного российского бизнеса исторически есть интересы в Киеве».