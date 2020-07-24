Сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 20 миллионов рублей

Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Компания „Рифей“» обратилась в суд с исковым заявлением к АО «Тандер» о взыскании более четырех миллионов рублей.

ООО «Компания «РИФЕЙ» подано исковое заявление к АО «Тандер» о взыскании задолженности за услугу по обращению с ТКО в отношении более 150 объектов. Сумма долга по иску за сентябрь и ноябрь 2019 года составляет свыше четырех миллионов рублей за уже оказанную услугу, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе компании.

На 1 июля 2020 года общая задолженность сети «Магнит» составляет более 20,7 миллиона рублей. Также пресс-служба регоператора уточнила, что ни одного добровольного платежа в АО «РИЦ» от потребителя не поступало.