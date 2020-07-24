Стала известна дата первого судебного заседания по делу о ДТП с участием Ефремова
Сегодня, 12:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Дело Михаила Ефремова о ДТП со смертельным исходом будет рассмотрено в суде 29 июля, сообщает «Вечерние ведомости».
На 29 июля назначен суд по делу Михаила Ефремова о ДТП случившемся в Москве и повлекшем смерть курьера Сергея Захарова. Слушание назначено на 11.00, как сообщает пресс-служба суда. Ефремову выдвинуто обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в алкогольном опьянение, приведшее к гибели человека).
Напомним, инцидент произошел в Москве 8 июня, автомобиль, за рулём которого был Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной Lada. ДТП повлекло смерть водителя Lada. В результате актёр был арестован, а проведённая экспертиза, которая показала наличие алкоголя в крови Михаила Ефремова.
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