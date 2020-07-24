Свердловские следователи раскрыли совершенные 24 года назад изнасилование и убийство

Преступление было совершено в конце января 1996 года. Тогда в квартире на улице Луначарского были найдены тела 37-летней женщины, а также двух подростков 13 и 16 лет. Силовики установили, что женщина была матерью одной из погибших девочек, а вторая зашла к подруге в гости. Кроме того, на телах были обнаружены следы изнасилования.

На первоначальном этапе расследования подозреваемого найти не удалось.

По словам начальника первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Сергея Мальцева, значительную роль в раскрытии преступления сыграло проведение ряда экспертиз, которые позволили после проверки вновь полученных данных установить ДНК-профиль и следы пальцев рук на месте происшествия, принадлежащие 52-летнему уроженцу Нижнесергинского района.

Оказалось, что мужчина уже находился в колонии с 2004 года за попытку изнасилования, убийство, сопряженное с изнасилованием и изнасилование малолетней.