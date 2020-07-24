В Екатеринбурге запретили проводить пикет на 10 человек из-за COVID-19
В Екатеринбурге запретили проводить пикет солидарности протестующим Хабаровска и за прямые выборы мэров и губернатора. Планировалось, что в нем примут участие 10 человек, пишет Znak.
О письме с отказом в проведении пикета рассказал член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин. В нем Министерство общественной безопасности ссылается на режим повышенной готовности, введенный в Свердловской области. Там подчеркнули, что организаторы не смогут обеспечить эпидемиологическую безопасность людей. Также в МОБ пояснили, что не могут напрямую запретить проведение пикета, однако считают его проведение несвоевременным. Поэтому в министерстве предложили перенести мероприятие на более поздний срок.
Максим Петлин рассказал, что, вероятнее всего, от проведения пикета откажутся.
Ясно, что людей могут задержать, не хотим никого подставлять. Получается, что легальная протестная активность у нас запрещена, сказал он.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге прошел крестный ход. Анонсировано проведение Венского фестиваля музыкальных фильмов на 750 человек и марафона, на который зарегистрировалось больше двух тысяч участников.