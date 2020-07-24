В Екатеринбурге запретили проводить пикет на 10 человек из-за COVID-19

О письме с отказом в проведении пикета рассказал член бюро партии «Яблоко» Максим Петлин. В нем Министерство общественной безопасности ссылается на режим повышенной готовности, введенный в Свердловской области. Там подчеркнули, что организаторы не смогут обеспечить эпидемиологическую безопасность людей. Также в МОБ пояснили, что не могут напрямую запретить проведение пикета, однако считают его проведение несвоевременным. Поэтому в министерстве предложили перенести мероприятие на более поздний срок.

Максим Петлин рассказал, что, вероятнее всего, от проведения пикета откажутся.

Ясно, что людей могут задержать, не хотим никого подставлять. Получается, что легальная протестная активность у нас запрещена, сказал он.