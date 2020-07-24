В Екатеринбургской епархии опального Сергия призвали покинуть «захваченный» монастырь
Сегодня, 16:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбургская епархия призвала лишенного сана схиигумена Сергия покинуть Среднеуральский женский монастырь, который он «своевольно удерживает», сообщает Znak со ссылкой на екатеринбургскую епархию.
По словам представителей епархии, законной настоятельницей обители является игуменья Варвара, назначенная священным Синодом.
Там же отметили, что восстановление мирной жизни возможно только после возвращения игуменьи, а потому схимонах должен покинуть обитель.
Напомним, сегодня патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении Сергия священнического сана за нарушение им священнической присяги. Причиной стали ролики схимонаха, выложенные на YouTube, где он заявляет о том, что коронавируса не существует, а также о создании «электронного концлагеря Сатаны». Он проклинал руководство РПЦ за то, что храмы были закрыты во время пандемии, а также выступал против первых лиц государства.
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