В Екатеринбургской епархии опального Сергия призвали покинуть «захваченный» монастырь

Напомним, сегодня патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении Сергия священнического сана за нарушение им священнической присяги. Причиной стали ролики схимонаха, выложенные на YouTube, где он заявляет о том, что коронавируса не существует, а также о создании «электронного концлагеря Сатаны». Он проклинал руководство РПЦ за то, что храмы были закрыты во время пандемии, а также выступал против первых лиц государства.