В Нижнем Тагиле в Тагилстроевском районе дополнительно отремонтируют еще две дороги

Сообщается, что в настоящее время на Тагилстрое сданы участки улиц Шевченко и Красных Зорь. Ожидается, что к 16 августа в строй будут введены участки по Матросова и Пожарского. До 25 сентября сдадут улицу Красногвардейскую.

Помимо указанных ранее объектов, в планах администрации города было отремонтировать участки на улицах Дружинина, Кулибина, Фестивальной, а также на проспекте Уральском. Однако в силу увеличения на 124 миллиона рублей финансирования программы ремонтов, специалистами мэрии было принято решение выделить средства на ремонт улицы Карла Либкнехта на участке от улицы Жуковского до Победы, а также дублер Черноисточинского шоссе на ГГМ.