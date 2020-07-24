В районе Нижнего Тагила Минобороны провело учения с привлечением установок «Ярс»

По информации военных, был совершен марш в 100 километров. На него были выведены и развернуты ракетные комплексы в полевых условиях, рассредоточено инженерное оборудование, а также отработана маскировка агрегатов.

Там добавили, что также были проведены мероприятия по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением БПДМ «Тайфун-М», имеющих беспилотные летательные аппараты.