В районе Нижнего Тагила Минобороны провело учения с привлечением установок «Ярс»
В районе Нижнего Тагила Минобороны провело учения. На маршруты боевого патрулирования были выведены грунтовые ракетные комплексы, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации военных, был совершен марш в 100 километров. На него были выведены и развернуты ракетные комплексы в полевых условиях, рассредоточено инженерное оборудование, а также отработана маскировка агрегатов.
Там добавили, что также были проведены мероприятия по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением БПДМ «Тайфун-М», имеющих беспилотные летательные аппараты.
Согласно легенде, колонна установок прошла через зараженную местность, которая была отравлена диверсантами. После того, как вся техника (более 100 единиц) была выведена из радиоактивной зоны, ее обработали специальными веществами. Эту процедуру проделали подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Для этого использовались новые тепловые машины УТМ-80М.