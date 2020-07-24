В Свердловской области число больных коронавирусом достигло почти 19 тысяч человек

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 981 случай COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 118 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба, на 24 июля, свердловские медики вылечили 13 816 пациентов, 451 из которых — за последние сутки.