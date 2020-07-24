В Свердловской области число больных коронавирусом достигло почти 19 тысяч человек
Сегодня, 13:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 248 новых случаев инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 18 981 случай COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 118 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, на 24 июля, свердловские медики вылечили 13 816 пациентов, 451 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 856 пациентов. 157 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 154 человек в реанимации, в том числе 70 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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