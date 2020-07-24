В Свердловской области ликвидировано более тысячи гектаров лесных пожаров
Сегодня, 08:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В регионе огнеборцам удалось локализовать 21 лесной пожар на площади 1066 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Экология
В 31 муниципалитете региона, включая Екатеринбург, продолжает действовать особый противопожарный режим.
Введение особого противопожарного режима предусматривает ограничения на пребывание в них граждан.
Отмечается, что в Ивдельском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации, в следствие действия пяти лесных пожаров, три из которых общей площадью 726 гектаров локализованы.
Напомним, в природном заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области площадь пожара за сутки выросла с 23 до 25 гектаров.
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