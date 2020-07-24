В Свердловской области ликвидировано более тысячи гектаров лесных пожаров

В 31 муниципалитете региона, включая Екатеринбург, продолжает действовать особый противопожарный режим.

Введение особого противопожарного режима предусматривает ограничения на пребывание в них граждан.

Отмечается, что в Ивдельском городском округе введён режим чрезвычайной ситуации, в следствие действия пяти лесных пожаров, три из которых общей площадью 726 гектаров локализованы.