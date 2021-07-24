Ход работ в «Тагильской лагуне-2» оценила министр инвестиций Виктория Казакова

Коллектив министерства готовил заявку в Ростуризм, благодаря этому мы получили финансирование. Этот прекрасный проект останется в Нижнем Тагиле на все оставшееся время, рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Виктория Казакова приехала Нижний Тагил с рабочим визитом 23 июля 2021 года. Министр пояснила, что очертания второй очереди тагильской набережной увидела не впервые и реализация этого проекта находится у нее на особом контроле.
Важно, чтобы тагильчане полюбили это место, а количество гостей города увеличивалось год от года, рассказала министр.
Виктория Казакова отметила качественную работу подрядчика и впечатляющие масштабы реконструкции. Она пояснила, что порой не всегда люди знают, чем живут промышленные города. Важно развивать инфраструктуры этих городов, потому что они уникальны и интересны.
Мы делаем хорошо качественно, красиво. Все должны знать, что Нижний Тагил - это не богом забытый городишко, где, образно говоря, извините, живут алкоголики. Порой люди не всегда знают, чем живут промышленные города и как важно вкладывать в развитие инфраструктуры этих городов, насколько уникальны эти города, насколько они могут быть интересны. Работаем на результат, у нас впереди блестящие перспективы и я нисколько не скрываю, что у нас все получится, отметила Виктория Казакова.
Директор ГДДЮТ Оксана Михневич также довольна ходом строительства и восхищена тем, что для детей и взрослых рождается такой парк. Она рассказала, что августе возможен очередной визит в Нижний Тагил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Мне бы хотелось, чтобы губернатор приехал к нам с четким пониманием, что Тагил — это добрый город. Здесь много предпринимателей, которые думают не только о том, где и сколько взять, а многое делают для Нижнего Тагила. Нижний Тагил — не тот город, читая про который надо улыбнуться, а город, который надо уважать. Можно похвастаться тем, что сделано у нас для детей, рассказала Оксана Михневич.
Работы идут в рамках контракта, где-то с опережением графика. Сейчас уже подготовлены площадки под скейт-парка, воркаута и детские объекты, монтируются малые архитектурные формы. Ведется интенсивная работа по созданию пешеходных дорожек и автомобильных парковок с обеих сторон будущей набережной. Готовятся площадки для картодрома и запуска самолетов. Подрядчик доложил, что монолитные работы на территории выполнены на 100%, облицовочные — на 90%, выполнен монтаж освещения.
Малые архитектурные формы оплачены полностью, потрачено около 60 миллионов. Их устанавливаем по мере поступления и необходимости, рассказал директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, представители экстремальных видов спорта предложили обустроить зоны отдыха у скейт-площадки в «Тагильской лагуне-2». На данный момент обсуждается реорганизация движения у ГДДЮТ, для того, чтобы выезд из дворца стал проще. Рассматривается вариант о продлении улицы Кулибина и создании крестообразного перекрестка вместо Т-образного.