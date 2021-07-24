Ход работ в «Тагильской лагуне-2» оценила министр инвестиций Виктория Казакова

Мне бы хотелось, чтобы губернатор приехал к нам с четким пониманием, что Тагил — это добрый город. Здесь много предпринимателей, которые думают не только о том, где и сколько взять, а многое делают для Нижнего Тагила. Нижний Тагил — не тот город, читая про который надо улыбнуться, а город, который надо уважать. Можно похвастаться тем, что сделано у нас для детей, рассказала Оксана Михневич.