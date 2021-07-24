Разгуливающие с головой животного по Академическому в Екатеринбурге мужчины найдены

Напомним, молодые люди с останками животного в руках были замечены на улице Краснолесья в Екатеринбурге утром 20 июля. По словам очевидцев, они смеялись и подходили к прохожим, демонстрируя головы и кишки. В одном из лифтов многоэтажки компания попала на камеры видеонаблюдения.