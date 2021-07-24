Разгуливающие с головой животного по Академическому в Екатеринбурге мужчины найдены

В ходе обхода района и улицы Краснолесья, в частности, где произошел инцидент, полицейские выяснили, откуда у молодых людей, напугавших местных жителей, взялись останки животного.
Тремя нарушителями спокойствия стали свердловчане, угодившие в аварию на Челябинском тракте. В темное время суток перед их Audi A6 выскочила косуля, от удара об автомобиль она погибла, сообщает «Российская газета».
Автомобиль пришлось эвакуировать, а компания парней решила разделить косулю и поехала в Екатеринбург к одному из друзей домой.
На улице Краснолесья компания вместе со своим «трофеем» и попалась на глаза прохожей, сильно напугав ее, прокомментировали в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, молодые люди с останками животного в руках были замечены на улице Краснолесья в Екатеринбурге утром 20 июля. По словам очевидцев, они смеялись и подходили к прохожим, демонстрируя головы и кишки. В одном из лифтов многоэтажки компания попала на камеры видеонаблюдения.