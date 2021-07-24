Скончалась врач поликлиники на Руднике в Нижнем Тагиле Галина Морева

Скончалась врач поликлиники на Руднике в Нижнем Тагиле Галина Морева
Скончалась врач поликлиники на Руднике в Нижнем Тагиле Галина Морева
Сегодня, 19:21ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле врач-терапевт в поликлинике Рудника имени III Интернационала Галина Морева скончалась в больнице после борьбы с коронавирусом. Ей было 64 года.

Женщина отдала работе в здравоохранении более 33 лет. На протяжении многих лет она была заведующей терапевтическим отделением в поликлинике на Руднике.

Коллеги отзываются о Галине Моревой, как о светлом, добром и высоко квалифицированном работнике. Об этом пишут ИА «Все новости» со ссылкой на горбольницу №4.

Прощание с врачом состоится в 26 июля 2021 года в Свято-Троицком храме в 14.00.

Напомним, в конце июня 2021 года умер от COVID-19 профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, доктор технических наук. Ему было 65 лет

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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