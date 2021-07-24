Виктория Казакова: «Важно вкладывать в развитие инфраструктуры городов»

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова заявила, что важно вкладываться в развитие инфраструктуры промышленных городов, чтобы показать людям и уникальность. Об этом она рассказала в ходе выездного совещания о ходе работ в «Тагильской лагуне-2» в Нижнем Тагиле.

Порой не всегда люди знают, чем живут промышленные города, и как важно вкладывать именно в развитие инфраструктуры этих городов, показывать насколько они уникальны и интересны. Поэтому работаем на результат, у нас впереди блестящие перспективы и я нисколько не скрываю, что у нас все получится, рассказала TagilCity.ru Виктория Казакова. Видео: TagilCity.ru Ежегодно правительство Свердловской области выделяет средства на благоустройство различных объектов. Так, несмотря на «ковидный» кризис были выделены средства и на 2021 год. Сумма составила 1,94 миллиарда рублей. Это на 13 миллионов больше, чем было определено в 2020 году. Кроме того, в середине июня 2021 года губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что правительство РФ может выделить дополнительно 100 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. По его словам, привлечение средств может начаться уже с этого года. Правительство РФ приняло беспрецедентный пакет инвестиционных мер. Я говорю о пакете нормативных документов инфраструктурного меню. По заявленным документам, у нас есть возможность получить порядка 100 млрд руб. дополнительных на развитие инфраструктуры. Мы рассчитываем начать привлекать эти средства уже с конца этого года, говорил Куйвашев. Он отметил, что рассчитывает на выделение средств в виде кредитов или облигаций, а также при участии в проектах крупных компаний. Благодаря такому подходу планируется получить средства на развитие школьной и образовательной инфраструктуры. Напомним, в Нижнем Тагиле на средства, выделенные Свердловской областью, проводится благоустройство различных объектов. Это мостовой переход через Нижнетагильский пруд, а также соответствующая дорожная и инженерная инфраструктуры. На него область выделила 1,2 миллиарда рублей. Также 1,1 миллиарда были выделены на реконструкцию моста на улице Циолковского. Кроме того, реконструируются и культурные объекты. Например, с сентября 2021 года на два года закроется ГДДЮТ, проводится реконструкция второй очереди набережной Тагильского пруда. Также в 2022 году планируется провести благоустройство Ленинградского проспекта. Ход работ в «Тагильской лагуне-2» оценила министр инвестиций Виктория Казакова

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