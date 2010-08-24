33 чилийских горняка получили первую партию пищи и питьевой воды

В течение 17 дней шахтеры замурованы под землей. Предполагают, что горняки находятся под землей на глубине 700 метров в семи километрах от входа в шахту. Шахтеры выжили, поскольку под землей остались запасы питьевой воды, однако пищи у них практически не было.

Спасатели услышали стук, когда опустили в шахту зонд с видеокамерой. Подняв зонд на поверхность, они обнаружили прикрепленную к нему записку: "Все 33 человека в порядке и находятся в укрытии".

Камере также удалось запечатлеть лица выживших. "Многие из них подходили к камере и прислоняли к ней свои лица, как дети. В их глазах мы увидели счастье и надежду", - рассказал президент Чили Себастьян Пинера.

Плен шахтеров закончится не скоро. Работы, необходимые для освобождения людей, оказавшихся под землей, будут продолжаться в течение четырех месяцев. К месту происшествия уже отправлена установка для бурения более широкого тоннеля, через который шахтеры смогут подняться на поверхность.