Американка вышла замуж за андроида

Как пояснила новоиспеченная супруга, она решилась на этот шаг, потому что разочаровалась в мужчинах. Брак Бонни и R2D2 официально не зарегистрирован. Однако в качестве подтверждения союза так называемая церковь "Звездных войн" выдала молодоженам свой собственный сертификат об их браке.