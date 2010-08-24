Американка вышла замуж за андроида
24 августа 2010, 16:06ОбществоОльга
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Землянка стала супругой андроида, не покидая землю. Американка Бонни Бартон вышла замуж за копию андроида R2D2 - одного из главных персонажей фантастической киносаги "Звездные войны".
Торжественное мероприятие состоялось во Флориде.
Как пояснила новоиспеченная супруга, она решилась на этот шаг, потому что разочаровалась в мужчинах. Брак Бонни и R2D2 официально не зарегистрирован. Однако в качестве подтверждения союза так называемая церковь "Звездных войн" выдала молодоженам свой собственный сертификат об их браке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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