Инвалид, недовольный суммой компенсации за травму, расстрелял сотрудников соцстраха

Около 9 часов утра мужчина поднялся на пятый этаж здания, в котором располагается Свердловский региональный отдел фонда социального страхования. Он прошел в кабинет директора ведомства 49-летней Елены Скулкиной и выстрелил ей в живот, затем прошел в соседнее помещение и выстрелил в голову юристу фонда 70-летнему Юрию Столярову, сообщает Life News. Выстрелы были произведены из ружья "Сайга". Оба сотрудника фонда скончались.

После этого мужчина застрелился сам. Установлена личность стрелявшего - это 50-летний житель Качканара Сергей Рудаков. Рудаков работал на Айхальском горно-обогатительном комбинате (дочерняя структура АЛРОСА). На предпрятии в результате несчастного случая Сергей Рудаков получил травму руки, ее пришлось ампутировать.