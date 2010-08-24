"Комендантский час" для несовершеннолетних введут в Свердловской области

Документ запрещает гражданам до 18 лет находиться в местах, пребывание в которых может нанести вред здоровью и развитию детей. Так, летом - с 1 мая по 30 сентября - "комендантский час" будет действовать с 11 вечера до 6 утра, зимой - с 1 октября по 30 апреля – с 10 вечера и также до 6 утра, сообщает ГородFM.