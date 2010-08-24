"Комендантский час" для несовершеннолетних введут в Свердловской области
24 августа 2010, 08:23ОбществоОльга
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Соответствующий законопроект поручил утвердить в трехдневный срок глава регионального правительства Анатолий Гредин.
Документ запрещает гражданам до 18 лет находиться в местах, пребывание в которых может нанести вред здоровью и развитию детей. Так, летом - с 1 мая по 30 сентября - "комендантский час" будет действовать с 11 вечера до 6 утра, зимой - с 1 октября по 30 апреля – с 10 вечера и также до 6 утра, сообщает ГородFM.
Региональный закон был принят еще в 2009 году, но реализовывать его в полной мере мешало отсутствие дополнительных подзаконных актов. 23 августа на заседании областного кабинета министров свердловский премьер Анатолий Гредин поручил в трехдневный срок доработать и утвердить проект постановления, содержащего меры по реализации закона "о комендантском часе".
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