Неизвестные обстреляли мечеть в Дагестане
24 августа 2010, 08:07ОбществоОльга
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В дагестанском селении Хуциевка неизвестные из автоматов обстреляли мечеть. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на РОВД Кизлярского района Дагестана.
Собеседник агентства также сообщил, что в селении Ясная поляна Кизлярского района неизвестными расстрелян местный житель – овощевод.
"Около полуночи вооруженные неизвестные в масках подъехали к домовладению, где проживал местный житель, занимавшийся выращиванием овощей, и открыли по хозяину дома огонь. В результате он от полученных ранений скончался", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что в настоящее время принимаются меры к поиску и ликвидации нападавших, совершивших в течение часа два преступления с применением оружия.
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