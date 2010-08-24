Неизвестные обстреляли мечеть в Дагестане

Собеседник агентства также сообщил, что в селении Ясная поляна Кизлярского района неизвестными расстрелян местный житель – овощевод.

"Около полуночи вооруженные неизвестные в масках подъехали к домовладению, где проживал местный житель, занимавшийся выращиванием овощей, и открыли по хозяину дома огонь. В результате он от полученных ранений скончался", - сказал собеседник агентства.