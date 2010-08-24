Около половины свердловских автовладельцев прошли техосмотр

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано порядка 1,5 млн. транспортных средств. Из общего количества прохождению очередного технического осмотра в этом году подлежат более 850 тыс. единиц транспорта. Нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей со снятием государственных номерных знаков до прохождения технического осмотра, сообщает УрБК.