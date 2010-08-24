Около половины свердловских автовладельцев прошли техосмотр
24 августа 2010, 16:38ОбществоОльга
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49% свердловских автовладельцев предоставили транспорт для прохождения техосмотра. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано порядка 1,5 млн. транспортных средств. Из общего количества прохождению очередного технического осмотра в этом году подлежат более 850 тыс. единиц транспорта. Нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей со снятием государственных номерных знаков до прохождения технического осмотра, сообщает УрБК.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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