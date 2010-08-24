Отсутствие бойцов сорвало соревнования по рестлингу среди диких свиней
24 августа 2010, 16:03ОбществоОльга
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В американском штате Монтана сорвались соревнования по рестлингу среди диких свиней.
Для боев отбираются дикие животные, обитающие поблизости. Незадолго до старта конкурса землевладелец, на территории поместья которого и отлавливают свиней, сообщил, что видел три десятка животных. Но когда организаторы пошли за свиньями, вместо 30 животных они увидели только одно. В связи с этим свиной рестлинг было решено отложить до тех пор, пока животные не найдутся.
Как уточняет Associated Press, поиск свиней не увенчался успехом, и конкурс был отменен. Организаторы мероприятия уже заявили, что на будущий год механизм привлечения свиней к соревнованиям по рестлингу будет усовершенствован.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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