Отсутствие бойцов сорвало соревнования по рестлингу среди диких свиней

Для боев отбираются дикие животные, обитающие поблизости. Незадолго до старта конкурса землевладелец, на территории поместья которого и отлавливают свиней, сообщил, что видел три десятка животных. Но когда организаторы пошли за свиньями, вместо 30 животных они увидели только одно. В связи с этим свиной рестлинг было решено отложить до тех пор, пока животные не найдутся.