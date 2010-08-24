Первый малыш в перинатальном центре Нижнего Тагила появится на свет в сентябре

Завершающие работы по наведению порядка и обработке помещений уже начаты, персонал практически укомплектован и обучен работать на новом оборудовании из Германии. За перинатальным центром закрепляются жители 13-ти муниципалитетов, где живут 416 тысяч женщин. По расчетам, центр способен принимать 4 тысячи родов в год, что сопоставимо с показателями областного роддома.

Акцент при реконструкции был сделан на комфорт и безопасность: в каждой палате установлены санузел и кондиционер. В операционных и родовых микроклимат регулируется с помощью системы бактериальной очистки воздуха. Система настолько сложна и современна, что Вячеслав Погудин сравнил ее с космическим кораблем.

Реконструкция перинатального центра проводилась с 2007 года. За это время бывший роддом расширился с 7-ми тысяч квадратных метров до 10-ти тысяч, обзавелся двумя пристроями и вырос на 2 этажа. Численность персонала увеличится в полтора - два раза. Затраты на современное немецкое оборудование составляют 60% от стоимости проекта. Всего же затрачено 868 миллионов рублей - это деньги фонда Губернаторских программ, "Евраз-Холдинга", областного и муниципального бюджетов.

Официальное открытие центра перенесено на пятницу, 27 августа. Перерезать красную ленточку приедут губернатор и министр здравоохранения Свердловской области.