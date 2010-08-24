Россиянка не прошла в третий тур шоу "Мисс Вселенная"

Из ранее отобранных 15 конкурсанток теперь осталось 10. За титул "Мисс Вселенная" поборются красавицы из Пуэрто-Рико, Украины, Мексики, Ирландии, ЮАР, Австралии, Ямайки, Албании, Гватемалы и Филиппин.

Им предстоят дефиле в вечерних костюмах и ответы на вопросы жюри. Из трех финалисток одна будет удостоена титула "Мисс Вселенная". Две другие будут провозглашены вице-королевами красоты 2010 года.

Победительница, помимо получения короны королевы красоты и положенного оклада, подписывает контракт на предстоящий год с устроителями конкурса.