Россиянка не прошла в третий тур шоу "Мисс Вселенная"
24 августа 2010, 07:24ОбществоОльга
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Екатеринбурженка Ирина Антоненко успешно прошла во второй тур соревнований, когда из 83-х конкурсанток отобрали 15. Но после дефиле в купальниках жюри исключило россиянку из числа участниц.
Из ранее отобранных 15 конкурсанток теперь осталось 10. За титул "Мисс Вселенная" поборются красавицы из Пуэрто-Рико, Украины, Мексики, Ирландии, ЮАР, Австралии, Ямайки, Албании, Гватемалы и Филиппин.
Им предстоят дефиле в вечерних костюмах и ответы на вопросы жюри. Из трех финалисток одна будет удостоена титула "Мисс Вселенная". Две другие будут провозглашены вице-королевами красоты 2010 года.
Победительница, помимо получения короны королевы красоты и положенного оклада, подписывает контракт на предстоящий год с устроителями конкурса.
Контракт предусматривает различные льготы и призы, обязательное участие в благотворительных и рекламных кампаниях. "Мисс Вселенная" обязана год "быть одинокой".
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