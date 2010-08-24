Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников
24 августа 2010, 16:19ОбществоОльга
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Федеральная служба госстатистики опубликовала справку о численности и оплате труда российских чиновников в I полугодии.
Общее количество гражданских служащих федеральных государственныхорганов составило 38 тысяч 700 человек. По данным Росстата, российскиечиновники в среднем зарабатывают 50,5 тысяч рублей в месяц. При этомзарплаты госслужащих по сравнению с аналогичным периодом прошлого годавыросли на 3,5%.
Самую высокую заработную плату получают служащие аппарата правительстваРоссии: их ежемесячный доход составляет 88,5 тысяч рублей. Самые"бедные" чиновники России трудятся в Федеральной миграционной службевсего за 29 тысяч рублей в месяц. Работники Администрации президента РФполучают 80,5 тысяч рублей, а сотрудники МИД России – 61 тысячу рублейежемесячно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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