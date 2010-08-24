Росстат опубликовал данные о зарплатах российских чиновников

Общее количество гражданских служащих федеральных государственныхорганов составило 38 тысяч 700 человек. По данным Росстата, российскиечиновники в среднем зарабатывают 50,5 тысяч рублей в месяц. При этомзарплаты госслужащих по сравнению с аналогичным периодом прошлого годавыросли на 3,5%.