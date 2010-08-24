Свердловское образование получит "прошлогодние" деньги
Свердловское правительство утвердило порядок и условия предоставления трансфертов для поддержки муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования, и муниципальных учреждений дополнительного образования.
Всего из бюджета региона планируют выделить в этом году 20 миллионов рублей. Выделение денег стало возможным после подведения итогов конкурса на лучшее заведение, реализующее программу дополнительного образования. "Сам конкурс прошел еще в прошлом году, но тогда деньги не удалось выделить. Теперь мы выполняем свои обязательства", — отметил министр общего и профессионального образования Сергей Черепанов.
По его словам, в список претендентов попали более 150 образовательных учреждений, из которых было выбрано 20 школ и 40 детских садов. Школам до конца года будет перечислено по 500 тысяч рублей, детским садам по 250 тысяч рублей, сообщает АПИ со ссылкой на департамент информационной политики губернатора.
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