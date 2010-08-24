Свердловское образование получит "прошлогодние" деньги

Всего из бюджета региона планируют выделить в этом году 20 миллионов рублей. Выделение денег стало возможным после подведения итогов конкурса на лучшее заведение, реализующее программу дополнительного образования. "Сам конкурс прошел еще в прошлом году, но тогда деньги не удалось выделить. Теперь мы выполняем свои обязательства", — отметил министр общего и профессионального образования Сергей Черепанов.