Тройное убийство в офисе Фонда соцстраха

Во вторник утром в офисе Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования 50-летний житель Качканара Сергей Рудаков застрелил из ружья директора и юриста фонда, после чего застрелился сам.

Еще в 1991 году мужчина получил производственную травму, ему ампутировали левую руку. Пенсию по инвалидности ему назначили в размере 7,5 тысяч рублей. Долгое время он судился с Фондом социального страхования за повышение компенсации. В конце концов, в начале августа по решению суда фонд назначил инвалиду пенсию в размере 21-ой тысячи рублей и установил компенсацию в 250 тысяч, но с размерами выплат мужчина вновь не согласился. В результате, чтобы свести счеты со страховщиками он приехал из Качканара в Нижний Тагил.

Пока рано говорить о том, что инвалиду компенсации начислялись неправильно, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования России. Сейчас справедливость компенсации проверяется.

По словам руководителя следственного отдела прокуратуры по Ленинскому району Андрея Домрачева, возбуждено уголовное дело по факту убийства двух или более лиц.

Был ли потерявший трудоспособность мужчина вменяемым, предстоит установить экспертам. Пока неизвестно, осталась ли семья у отчаявшегося инвалида. Также у следователей пока нет данных о семьях погибших работников Фонда соцстраха.