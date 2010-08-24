УВЗ принял участие в выставке "День поля Ставропольского края 2010"
24 августа 2010, 08:56ОбществоОльга
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Выставка прошла в середине августа, ее участниками стали более 30 организаций, экспозиция под открытым небом вместила свыше 100 единиц сельхозтехники и оборудования отечественных и зарубежных производителей.
Как сообщает пресс-служба корпорации, Уралвагонзавод представил два трактора РТ-М – 160. Танки УВЗ участвовали в демонстрационном показе сельхозтехники и в тракторных соревнованиях "Тяга Ставрополья".
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