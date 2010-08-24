В Нижнем Тагиле неизвестный открыл стрельбу в фонде соцстраха
24 августа 2010, 10:39ОбществоОльга
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В Нижнем Тагиле неизвестный застрелил двоих людей, после чего застрелился сам. ЧП произошло в здании "Красная площадь" (Выйская, 70) в районе 9 часов утра.
По сообщению пресс-службы УВД, неизвестный вооруженный мужчина проник в офис фонда социального страхования, застрелил директора фонда (1961 г.р.) и юриста (1940 г.р.). После этого мужчина застрелился сам.
Мотивы преступления выясняются.
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