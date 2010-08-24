В Нижнем Тагиле появилось новое звание "Почетный член городского Совета ветеранов"

Как отмечает пресс-служба администрации города, в Нижнем Тагиле сегодня живут 123 тысячи ветеранов, действуют 302 ветеранские организации. 24 августа на конференции Нижнетагильской организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов был избран Совет ветеранов города, в который теперь входит 27 человек, а не 25 как ранее.