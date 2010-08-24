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В субботу 28 августа в Тагиле будет очень жарко
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В субботу 28 августа в Тагиле будет очень жарко

24 августа 2010, 08:33ОбществоСергей Демидов
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