В субботу 28 августа в Тагиле будет очень жарко

Ровно в два часа дня начнется большой праздник от компьютерного супермаркета низких цен DNS финалом которого будет эпатажныйконкурс "Мисс мокрая майка Тагила" победительница которого получит в подарок ноутбук, за второе место организаторы обещают подарить отличный мобильный телефон от Sony Ericsson W705 Walkman с фотокамерой 3.2 мегапикселя, Wi-Fi и Bluetooth на борту, третья финалистка получит фотоаппарат.

Что еще приготовили организаторы остается только догадываться, но обязательно состоится конкурс на сборку персональных компьютеров на время, а так жеконкурс для настоящих мужчин.

Мало того, что DNS собирается обливать тагильчанок водой, компания обещает абсолютно бесплатно раздать 100 флешек на 4 гигабайта всем пришедшим, а так же предлагает уже сегодня 7000 наименований компьютерных товаров в наличии по низким ценам.

Сотовый телефон в DNS можно купить за 795 рублей, ноутбук за 9 999 рублей, причем в наличии в DNS 180 моделей ноутбуков и столько же мобильных.

Приходите в субботу 28 августа на мега-праздник от компьютерного супермаркета DNS в Александровском Пассаже на Ленина, 22. Телефон магазина(3435) 47-64-34.