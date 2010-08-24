В свердловских муниципалитетах появятся опорные пожарные пункты

Он пояснил, что пункты создаются для оперативного тушения пожаров, поскольку нынешним летом на переброску техники в пожароопасные районы уходило много времени. "Не всю технику удалось подать в районы на трейлерах, часть техники подавалась железнодорожным транспортом. Соответственно, возникали задержки", - сказал Андрей Заленский.