В свердловских муниципалитетах появятся опорные пожарные пункты
24 августа 2010, 16:41ОбществоОльга
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Опорные пожарные пункты планируется создать во всех муниципалитетах Свердловской области для оперативного тушения пожаров, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Уральского регионального центра МЧС России Андрей Заленский.
Он пояснил, что пункты создаются для оперативного тушения пожаров, поскольку нынешним летом на переброску техники в пожароопасные районы уходило много времени. "Не всю технику удалось подать в районы на трейлерах, часть техники подавалась железнодорожным транспортом. Соответственно, возникали задержки", - сказал Андрей Заленский.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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