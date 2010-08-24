Все мужчины-уральцы пройдут медосмотр

В масштабном медобследовании должны принять участие мужчины в возрасте 45-55 лет. Осмотр будет направлен на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает "Новый регион" .

Кроме того, Мишарин дал указание главе Минздрава Аркадию Белявскому представить на одном из следующих заседаний проект программы модернизации здравоохранения Свердловской области. Серьезное внимание, считает губернатор, должно быть уделено качеству медицинских услуг, оказываемых населению.