Второй циклон пришел на Средний Урал

Предыдущий циклон 20-21 августа принес дожди в большинство районов Урала. В ряде территорий количество осадков превысило половину месячной нормы. Но тогда зона осадков не захватила крайний север Свердловской области. В районе Североуральска, Ивделя, Атымьи сохранялась высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах.