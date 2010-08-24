Второй циклон пришел на Средний Урал
24 августа 2010, 15:58ОбществоОльга
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Еще один западный циклон пришел накануне в Свердловскую область. Он принес дожди, которые помогут снизить опасность лесных возгораний в северных районах нашего региона, сообщает Свердловский Гидрометцентр.
Предыдущий циклон 20-21 августа принес дожди в большинство районов Урала. В ряде территорий количество осадков превысило половину месячной нормы. Но тогда зона осадков не захватила крайний север Свердловской области. В районе Североуральска, Ивделя, Атымьи сохранялась высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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